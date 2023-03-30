Україна отримає від Німеччини 12 млрд євро військової допомоги

Бундестаг схвалив збільшення військової допомоги Україні ще на 12 млрд євро. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Бюджетний комітет Бундестагу за поданням федерального уряду Німеччини проголосував за кардинальне збільшення військової допомоги Україні, збільшивши її на 12 млрд євро. На поточний рік виділено 3,24 млрд євро, а на наступні роки до 2032 року – загалом 8,82 млрд євро.

Виділені кошти будуть використані як для прямих постачань зброї в Україну, так і для переозброєння бундесверу, частину запасів зброї та боєприпасів якого було передано для оборони України.

Комітет також скоригував бюджет бундесверу на поточний рік, що дозволить швидше розпочати поповнення запасів зброї та боєприпасів.

Раніше у розпорядженні німецьких журналістів опинився конфіденційний лист Мінфіну ФРН до бюджетного комітету Бундестагу, у якому було сказано, що додаткові витрати за цією статтею "об'єктивно неминучі, оскільки без постійної підтримки України існує серйозний ризик, що Україна поступиться у боротьбі проти російської агресії з непередбачуваними наслідками для європейського світоустрою".