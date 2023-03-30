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ВООЗ адаптувала рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19

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ВООЗ адаптувала свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 для нової фази пандемії, здорові діти та підлітки мають «низький пріоритет» для щеплення, пише УНН з посиланням на Reuters.

Агентство ООН заявило, що метою було зосередити зусилля на вакцинації тих, хто стикається з найбільшою загрозою важкого захворювання та смерті від COVID-19, враховуючи високий рівень імунітету населення в усьому світі через широке поширення інфекції та вакцинацію.

Агентство охорони здоров’я визначило групи високого ризику як літніх людей, а також молодих людей з іншими значними факторами ризику. Для цієї групи агентство рекомендує додаткову вакцинацію через 6 або 12 місяців після останньої дози, виходячи з таких факторів, як вік та стан імунодефіциту.

Водночас у повідомленні йдеться, що здорові діти та підлітки мають «низький пріоритет» для вакцинації проти COVID-19, і закликає країни враховувати такі фактори, як тяжкість захворювання, перш ніж рекомендувати вакцинацію цієї групи. Вакцини та ревакцинатори проти COVID-19 безпечні для будь-якого віку, але в рекомендаціях враховуються інші фактори, як-от економічна ефективність.

У вересні минулого року ВООЗ заявила, що кінець пандемії «назріває». На брифінгу у вівторок агентство заявило, що його останні рекомендації відображають поточну картину захворювання та глобальний рівень імунітету, але не слід розглядати їх як довгострокове керівництво щодо того, чи будуть потрібні щорічні ревакцинації.

Рекомендації з’являються, оскільки країни використовують різні підходи. Деякі країни з високим рівнем доходу, як-от Сполучене Королівство та Канада, вже пропонують людям із групи високого ризику ревакцинацію COVID-19 цієї весни, через шість місяців після останньої дози.

«Переглянута дорожня карта знову наголошує на важливості вакцинації тих, хто все ще перебуває під загрозою важкого захворювання», — сказала Ханна Ногінек, голова Стратегічної групи експертів ВООЗ з імунізації, яка внесла рекомендації.

Вакцини проти COVID-19, окрім перших двох щеплень і ревакцинації, більше не рекомендуються для людей із «середнім ризиком», оскільки переваги є незначними.

COVID-19
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