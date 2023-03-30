Ігнат: Україні слід уже зараз розпочинати підготовку до отримання літаків F-16

Україні слід уже зараз розпочинати підготовку до отримання багатоцільових літаків F-16, зокрема готувати льотчиків, бази для утримання авіамашин та аеродромну мережу.
Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.
«Нам потрібне рішення щодо передачі Україні багатоцільового літака. Процес (підготовки - ред.) розпочинати можна вже зараз. Тобто, він почнеться з підготовки льотчиків, інженерів і паралельно з цим буде готуватись база для утримання цих літаків, аеродромна мережа. Також сам процес передачі, зрозуміло, непростий – це технічна документація тощо. Але зволікати часу ми не маємо, треба починати це робити», - зазначив Ігнат.
Він наголосив, що Україні потрібні багатоцільові літаки, здатні працювати і в небі, і по землі, і на морі.
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