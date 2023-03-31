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Посол України в Туреччині розповів куди слід поїхати путіну

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Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що посольство найближчим часом оприлюднить позицію щодо можливого візиту володимира путіна та сигналізує турецькій стороні про чутливість України до спілкування з росією.

Про це посол заявив під час брифінгу.

«Зараз ми це питання опрацьовуємо. Поки офіційні чи інші органи влади не підтверджують, тобто це поки припущення чи, можливо, очікування. Також ми бачили попередню заяву пєскова, що такий візит не готується, тому ми це питання ще опрацьовуємо й оприлюднимо (позицію – «Главком») найближчим часом», – заявив Боднар.

Дипломат зауважив, що позиція України полягає в тому, що володимир путін – це військовий злочинець, який найкращим чином поїхав би в Гаагу, а не в інші столиці чи країни.

Посол також відзначив, що повага до міжнародного права і дотримання загальних норм та спілкування з такими країнами, як росія, має доволі чутливий характер для України.

«За закритими дверима в процесі комунікації з нашими турецькими партнерами ми ці сигнали вносимо, і зараз ми працюємо з турецькою стороною з тим, щоб вийти на відповідне рішення, і побачимо, як це буде розвиватися», – сказав Боднар.

Зазначимо, що 30 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор володимир путін може здійснити офіційний візит до його країни вже наступного місяця.

путін, Боднар
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