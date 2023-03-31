Верещук: Процес повернення депортованих українських дітей відбувається дуже складно

Процес повернення депортованих державою-агресором українських дітей відбувається дуже складно. Україна готова забрати вивезених українських дітей-сиріт на кордоні росії з будь-якою країною ЄС, заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук. Про це сказано у повідомленні Мінреінтеграції.

Верещук зазначила, що іноді пошук депортованих агресором дітей, всі необхідні процедури та дорога займають багато місяців, і в такий спосіб вдалося забрати 327 дітей. За її словами, цим займаються батьки малюків, а для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, цим опікується держава.

"Як представник Уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з рф. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує росія", – заявила Верещук.

Вона уточнила, що наразі процес повернення відбувається точково, є дуже складним та довготривалим.