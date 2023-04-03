НБУ дозволив здійснювати дистанційну ідентифікацію клієнтів

Національний банк України дозволив банкам, які є кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, здійснювати дистанційну ідентифікацію клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як ідеться в повідомленні регулятора відповідна постанова №35 від 27 березня набрала чинності з 1 квітня.
Йдеться про клієнтів, які є фізичними особами чи фізичними особами-підприємцями. Ця норма діятиме на період дії в України воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.
Нацбанк ухвалив таке рішення з огляду на те, що умовах війни значно збільшилася потреба дистанційної ідентифікації банками клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів, оскільки відвідування працюючих відділень банків наразі може бути небезпечним чи незручним для клієнтів, а частина клієнтів перебуває за кордоном.
Регулятор передбачив кілька варіантів дистанційної ідентифікації шляхом комбінування таких методів:
На думку регулятора, реалізація постанови сприятиме підвищенню безпеки під час обслуговування клієнтів банків, ефективності виконання банківських операцій, а також якості і швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.
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