Україна зацікавлена у залученні сучасних технологій для забезпечення доступу до бібліотечних фондів

В умовах війни Україні необхідні сучасні інструменти, що застосовують в європейських країнах, зокрема Естонії та Польщі, задля швидкого та необмеженого доступу до бібліотечних фондів.
Як передає Укрінформ, про результати засідання тимчасової робочої групи з питань створення Національної електронної бібліотеки України, повідомляє пресслужба МКІП.
«Вдячний керівництву Національної бібліотеки Естонії за те, що виявили бажання та виділили свій час на ознайомлення робочої групи зі своїми здобутками. Для України ця інформація є вкрай важливою. Сподіваюся на продовження плідної співпраці», – сказав перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
Він також зазначив, що нещодавно кілька членів робочої групи повернулися з Варшави, де вивчали досвід запровадження Національної електронної бібліотеки Польщі. Опрацьований матеріал буде представлений згодом на окремому засіданні робочої групи.
За словами Карандеєва, зважаючи на збройну агресію рф та руйнування культурної спадщини, Україна зацікавлена у залученні сучасних технологій, якими послуговуються більшість зарубіжних країн, для забезпечення вільного, швидкого та необмеженого доступу до документальної спадщини, що збирається та зберігається у фондах бібліотек, архівів, музеїв України.
Як підкреслили у МКІП, Україна спрямовує зусилля на запровадження Національної електронної бібліотеки завдяки об’єднання зусиль міністерства, ГО «Всеукраїнська громадська організація Українська бібліотечна асоціація», провідних експертів з бібліотечної, музейної та архівної сфер, а також ЮНЕСКО, Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (IFLA), іноземних інституцій.
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