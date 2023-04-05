Бен Воллес назвав подію, яка стала уроком для путіна

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що вступ Фінляндії до НАТО став уроком для президента росії володимира путіна.
Він наголосив, що Фінляндія вирішила приєднатися до Альянсу за власним бажанням, передає PA Media.
"Свобода вибору альянсів як суверенної держави є справою її громадян і лише її громадян", – наголосив Воллес.
Прем'єр-міністр Ріші Сунак привітав вступ Фінляндії до НАТО.
Це рішення зробило Альянс сильнішим і кожному дало більше безпеки.
"Тепер усім членам НАТО потрібно зробити кроки, необхідні для прийняття Швеції, щоб ми могли бути разом як єдиний Альянс на захисті свободи в Європі і в усьому світі", – підкреслив він.
Очільник Форин-офісу Джеймс Клеверлі, який перебував у штаб-квартирі НАТО під час церемонії прийняття Фінляндії, назвав це прямим результатом агресії путіна і його незаконного вторгнення в Україну.
"росія думала, що її агресія розділить нас. Натомість ми стали ще тісніше пов'язані разом, рішуче захищаючи принципи свободи й верховенства права", – наголосив він.
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