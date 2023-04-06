Моравецький: Війна рф проти України — це початок кінця країни-агресора

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що війна рф проти України — це початок кінця країни-агресора. Про це він повідомив на брифінгу із президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.

За його словами, війна проти України — це початок кінця агресивної росії, її імперіалізму та колоніалізму, а також початок нової Європи.

"Дехто каже, що треба здатися, віддати території рф, не може бути й мови про домовленості з цією варварською росією. Тільки Україна визначить прийнятні для неї умови безпеки. Майбутнє будується лише на правді", — сказав Моравецький.

Польський прем'єр наголосив, що дружба України та Польщі стане фундаментом безпеки Європи на десятиліття.

На цьому ж брифінгу Зеленський повідомив, що Польща передасть Україні бронетранспортери Rosomak, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та самохідні міномети Rak.