Politico: Шольца підозрюють у податковому шахрайстві на 30 млрд євро

Німецький канцлер Олаф Шольц зіткнувся з розслідуванням у зв'язку зі скандалом щодо податкового шахрайства на 30 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, опозиція Німеччини хоче розпочати парламентське розслідування щодо ймовірної причетності Шольца до масштабного скандалу з ухиленням від сплати податків.

Справа, яка бере свій початок понад п’ять років тому, коли Шольц ще був мером міста-держави Гамбург, пов’язана з ширшою так званою справою "Cum Ex", у рамках якої держава Німеччини була ошукана на понад 30 мільярдів євро. Оскільки деякі банки, компанії чи фізичні особи вимагали від органів влади відшкодування податків за ймовірні витрати, яких ніколи не було.

Регіональний парламент Гамбурга планує викликати Шольца до слідчого комітету, який займається розслідуванням скандалу вже цієї весни.

"Ми звернемося до парламентського комітету з розслідування податкової справи Шольца - Варбурга в німецькому Бундестазі в перший парламентський тиждень після Великодніх канікул", - заявив заступник голови парламентської групи від ХДС Матіас Міддельберг.

Німецький канцлер потрапив під пильну увагу через його зв’язки з одним із гамбурзьких банків, залучених до схеми ухилення від податків: під час перебування на посаді мера він тричі зустрічався наодинці з одним із власників банку MM Warburg & Co, який на той час уже розслідувався податковою службою Гамбурга. Чиновники планували повернути 47 мільйонів євро, які, на їхню думку, були неправомірною вигодою у зв’язку з шахрайством.

Хоча канцлер постійно заперечував своє втручання, він також не дав відповіді на те, що обговорювалося під час приватних зустрічей. Натомість Шольц кілька разів за останні два з половиною роки заявляв, що не може пригадати змісту дискусій.

Нагадаємо, скандал уже вибухав у передвиборчій кампанії Шольца у 2021 році, проте зрештою мало вплинув, оскільки потенційна участь Шольца залишалася незрозумілою.