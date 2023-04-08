Сі Цзіньпін: Причини війни в Україні є складними

Причини війни в Україні є складними, а затягування цієї кризи шкодить усім сторонам. Про це сказав глава КНР Сі Цзіньпін на неформальній вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном у китайському місті Гуанчжоу, повідомляє Центральне телебачення Китаю.

"Причини української кризи складні, і будь-яке зволікання завдасть шкоди всім сторонам. Найшвидше припинення вогню та бойових дій відповідає інтересам усіх сторін і всього світу. Політичне врегулювання – єдино правильний вихід з цього становища", – заявив китайський лідер.

Сі Цзіньпін запевнив, що "Китай ніколи не займався цим питанням заради особистих інтересів, а завжди виступає за чесність і справедливість".

Він наголосив, що Пекін вітає пропозиції Парижа щодо політично-дипломатичного врегулювання в Україні, готовий їх підтримати і відіграти конструктивну роль.

"Усі зацікавлені сторони мають виконувати свої зобов'язання, йти назустріч одна одній і створювати умови для політичного врегулювання", – додав Сі Цзіньпін.