Сі Цзіньпін: Причини війни в Україні є складними

Причини війни в Україні є складними, а затягування цієї кризи шкодить усім сторонам. Про це сказав глава КНР Сі Цзіньпін на неформальній вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном у китайському місті Гуанчжоу, повідомляє Центральне телебачення Китаю.
"Причини української кризи складні, і будь-яке зволікання завдасть шкоди всім сторонам. Найшвидше припинення вогню та бойових дій відповідає інтересам усіх сторін і всього світу. Політичне врегулювання – єдино правильний вихід з цього становища", – заявив китайський лідер.
Сі Цзіньпін запевнив, що "Китай ніколи не займався цим питанням заради особистих інтересів, а завжди виступає за чесність і справедливість".
Він наголосив, що Пекін вітає пропозиції Парижа щодо політично-дипломатичного врегулювання в Україні, готовий їх підтримати і відіграти конструктивну роль.
"Усі зацікавлені сторони мають виконувати свої зобов'язання, йти назустріч одна одній і створювати умови для політичного врегулювання", – додав Сі Цзіньпін.
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