Україну очікує демографічна криза

На Україну найближчими роками може чекати демографічна криза, попередили в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН.

Зростання смертності через війну, зниження народжуваності та міграція населення можуть призвести до того, що населення до 2030 року скоротиться до 35 млн осіб – і це ще оптимістична оцінка.

Директор Інституту Елла Лібанова прогнозує катастрофічне падіння народжуваності вже наступного року. Як вона пояснила, 10 жінок для відновлення поколінь мають народити 22-23 дитини. В Україні у 2021 році 10 жінок народжували лише 11 дітей, а у 2023-му очікується, що у 10 жінок у середньому буде лише 7 дітей.

Післявоєнного бебі-буму, як, наприклад, після Другої світової, теж чекати не слід: за словами Лібанової, зараз дітей народжують більш «свідомо», з огляду на соціально-економічні умови. Швидке скорочення населення України та його старіння прогнозували ще до повномасштабної війни.

«Слово і діло» вивчило, як змінювалася чисельність населення країни (за віковими категоріями).

Станом на 1992 рік в Україні проживало 51,7 млн осіб. Більшість населення становили громадяни віком 18-59 років – 29,9 млн осіб. Українців віком від 60 років було 9,7 млн, у віці до 17 років – 13,1 млн.

За десять років, до 2002 року, чисельність населення скоротилася до 48 млн 240,9 тисячі осіб. При цьому кількість громадян віком до 17 років та старше 60 років була практично ідентичною (з перевагою на користь старшої вікової групи) – близько 10 млн осіб.

До 2006 року чисельність населення перетнула ще одну позначку – опустилася нижче за 47 млн осіб. Українців віком до 17 років було 8,8 млн, старших за 60 років – 9,5 млн.

Менше 46 млн українців стало у 2009 році. Громадян у віці старше 60 років, як і раніше, було більше, ніж неповнолітніх.

Станом на 2014 рік в Україні проживало 45 млн 245,9 тисяч населення. У 2015 році, вже без урахування тимчасово окупованого Криму та Донбасу, населення становило 42 млн 759,7 тисяч осіб.

До 2019 року населення України скоротилося до 41 млн 983,6 тисячі осіб – знову-таки без урахування окупованих територій. На той момент у країні було 7,6 млн українців віком до 17 років і 9,8 млн – старше 60.

В 2021 році українців стало ще менше – 41 млн 418,7 тисяч осіб.

Станом на початок поточного року, без урахування даних з окупованих територій, в Україні проживало 40,9 млн осіб – з 1992 року населення скоротилося на 20,7%.

Українців у віці до 17 років налічувалося 7,3 млн осіб (на 44,1% менше, ніж в 1992-му), у віці 18-59 років – 23,5 млн (-18,6%). При цьому громадян віком від 60 років побільшало на 4,6% – 10,1 млн.