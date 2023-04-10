Пристайко: Ми повинні битися до останнього з них або, на жаль, до останнього з нас

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна повинна битися до останнього з росіян або до останнього з українців за свої території.
Про це він сказав в інтерв'ю Daily Express, передає УНН.
«Для нас є одне рішення — росіяни повинні піти з наших земель. Тому ми повинні битися до останнього з них або, на жаль, до останнього з нас», - сказав Пристайко.
Він скептично поставився до повідомлень про те, що Україна може бути готовою поступитися Кримом під час мирних переговорів, і наполіг на тому, що росія повинна спочатку піти з усієї української території.
Посол також заявив, що Україна в рамках мобілізації набрала щонайменше мільйон осіб.
За його словами, 40-тисячні «штурмові бригади» готуються до весняного контрнаступу.
«Я хотів би зазначити, що ми мобілізували мільйон осіб», - розповів Пристайко.
Крім того, Пристайко прокоментував втрати України.
«Нашою політикою з самого початку було не обговорювати наші втрати. Коли війна закінчиться, ми визнаємо це. Я думаю, це буде жахлива цифра. Але в цьому ми знову відрізняємося від росіян. Кожне українське життя для нас дороге».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023