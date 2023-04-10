АСУ: Поставки в Україну свинини впали майже на третину

Поставки в Україну охолодженого та мороженого м’яса свиней у березні склали 503 тонн чи 949 тисяч доларів у грошовому еквіваленті, що майже на третину менше, ніж у лютому.
Про це повідомили аналітики асоціації "Свинарі України" (АСУ) з посиланням на дані митної статистики.
Зазначається, що цей показник також втричі менший за надходження свинини у березні 2022 року та є найнижчим показником за підсумками місяця з 2018 року.
Як і місяцем раніше, низька імпортна активність пов’язана із позитивною ціновою динамікою на ринку свинини країн ЄС, яка триває з початку січня, зазначають аналітики АСУ.
За їхніми словами, упродовж березня середня ціна кілограму свинини забійною масою у країнах ЄС за березень складала близько 2,35 євро чи 2,54 дол. США. При цьому середня ціна імпортованого у березні кілограма свинини опустилася до 1,88 дол. США/кг, що на 5,7% нижче ніж у лютому, і при цьому темпи імпорту за місяць були мінімальними.
"Навіть відсутність імпортних мит не зробило європейську свинину конкурентоспроможнішою за ціною порівняно із вітчизняною. Тож поки цей статус-кво зберігається, зовнішні поставки м’яса свиней залишатимуться малоактивними", ― коментують в галузевому об’єднанні.
В АСУ додають, що за перший квартал 2023-го імпорт свинини склав 3,16 тис. т, що більш ніж у чотири рази менше, ніж у першому кварталі 2022 року.
Як повідомили в Мінагрополітики, рівень виробництва м'яса в Україні дозволяє забезпечити кожного українця 20 кг свинини в рік.
Зауважимо, традиційно перед Великоднем українські споживачі спостерігають підвищення цін на ряд продуктів, зокрема на м'ясо. Так, свинина, яка є найпопулярнішим м’ясом серед українців, почала зростати в ціні.
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