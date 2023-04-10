Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

АСУ: Поставки в Україну свинини впали майже на третину

179

Поставки в Україну охолодженого та мороженого м’яса свиней у березні склали 503 тонн чи 949 тисяч доларів у грошовому еквіваленті, що майже на третину менше, ніж у лютому.

Про це повідомили аналітики асоціації "Свинарі України" (АСУ) з посиланням на дані митної статистики.

Зазначається, що цей показник також втричі менший за надходження свинини у березні 2022 року та є найнижчим показником за підсумками місяця з 2018 року.

Як і місяцем раніше, низька імпортна активність пов’язана із позитивною ціновою динамікою на ринку свинини країн ЄС, яка триває з початку січня, зазначають аналітики АСУ.

За їхніми словами, упродовж березня середня ціна кілограму свинини забійною масою у країнах ЄС за березень складала близько 2,35 євро чи 2,54 дол. США. При цьому середня ціна імпортованого у березні кілограма свинини опустилася до 1,88 дол. США/кг, що на 5,7% нижче ніж у лютому, і при цьому темпи імпорту за місяць були мінімальними.

"Навіть відсутність імпортних мит не зробило європейську свинину конкурентоспроможнішою за ціною порівняно із вітчизняною. Тож поки цей статус-кво зберігається, зовнішні поставки м’яса свиней залишатимуться малоактивними", ― коментують в галузевому об’єднанні.

В АСУ додають, що за перший квартал 2023-го імпорт свинини склав 3,16 тис. т, що більш ніж у чотири рази менше, ніж у першому кварталі 2022 року.

Як повідомили в Мінагрополітики, рівень виробництва м'яса в Україні дозволяє забезпечити кожного українця 20 кг свинини в рік.

Зауважимо, традиційно перед Великоднем українські споживачі спостерігають підвищення цін на ряд продуктів, зокрема на м'ясо. Так, свинина, яка є найпопулярнішим м’ясом серед українців, почала зростати в ціні.

свинина, АСУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 апреля 2023
Воскресенье, 9 апреля 2023
Суббота, 8 апреля 2023
Пятница, 7 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023