Нардеп пропонує заборонити діяльність упц (мп) на законодавчому рівні

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко вважає, що потрібно ухвалити закон про заборону діяльності упц (мп), щоб їх ченці точно покинули всі споруди Києво-Печерської Лаври.
Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.
"Всі можливості є, але це тоді питання дій влади. Я так наполягаю на ухвалені закону, бо це забере всі сумніви з одного боку, а також забере всі залишки сподівань у московської церкви, що вони якось можуть викрутитися, домовитися або щось запропонувати. Коли вже буде "або-або", то всім буде діяти легше. Були варіанти це вирішити мирно і спокійно, але немає такої позиції в упц мп, тоді держава має діяти за законом. Якщо ще якихось повноважень не вистачає, то давайте ці повноваження дамо", - так він відповів на запитання, чи покинуть ченці упц мп Києво-Печерську Лавру.
Павленко вважає, що таке законодавче рішення сприяє тому, щоб не давати додаткові аргументи у руки московської церкви.
Депутат зазначив, що у парламенті зареєстровані два законопроєкти про заборону проросійських церков: від "Євросолідарності" і Кабінету Міністрів.
Законопроєкт від своєї політсили він назвав швидшим, адже документ одразу після ухвалення заборонить упц мп.
"У будь-якому разі с, щоб тоді у всіх чиновників, силових і безпекових структур не було ніяких сумнівів щодо дій. Йдеться не про силові дії, а про те, що московська церква має визнати своє справжнє ім’я і тоді вони чітко постануть перед питанням – звільнити всі споруди і припинити свою діяльність або справді розірвати всі зв’язки з рпц і увійти у переговори без будь-яких попередніх умов з ПЦУ щодо єднання", – запевняє нардеп.
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