Харченко: Поки що влада не буде змінюватиме тарифи на електроенергію

У 2023 році або навіть до кінця воєнного стану влада, ймовірно, не змінюватиме тарифи на електроенергію.

Про це ексклюзивно журналістці програми Факти ICTV Наталії Кулик заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Проте він наголосив, що у 2024 році в Україні може статися страшна криза в енергосистемі, адже зараз вже є дефіцит 30 млрд грн, і він буде лише зростати, як снігова груда.

Харченко зауважив, що Україні необхідні великі інвестиції на ремонтні роботи обладнання після атак рф.