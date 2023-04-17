ДСНС: В Україні залишаються затопленими 916 домогосподарств

Станом на ранок неділі в Україні залишаються затопленими 916 домогосподарств та 225 будинків. Їхня кількість зросла за минулу добу, свідчать дані ДСНС 16 квітня.

"Спостерігається сезонне підвищення рівня води в межах рік Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. Наразі гідрологічна ситуація контрольована", – йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, наразі у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплені 10 747 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – область – 29 та Київська область – 1.

З початку робіт рятувальники надали таку допомогу населенню:

підвезено 24,1 тонни питної води та 260 кг продуктів харчування;

перевезено через водні перепони 1344 особи, евакуйовані 22 особи;

відкачано 10 570 м куб. води із 79 домогосподарств.

Для моніторингу та координації дій задіяні мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

До Чернігівської області додатково направлено п'ять болотоходів Богун та залучено 10 плавзасобів. Загалом для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 394 особи та 148 одиниць техніки.