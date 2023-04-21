На окупованих територіях росіяни посилюють примусове насадження своєї агресивної ідеології.

На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології. Особлива увага приділяється молоді.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

Зокрема, розпочато потужну пропагандистську кампанію щодо добровільного відправлення школярів з тимчасово окупованих українських територій до спеціально обладнаних таборів у тимчасово окупованому Криму.

"У зазначених таборах передбачається проживання дітей в спартанських умовах та проведення з ними інтенсивних заходів так званого "військово-патріотичного виховання" під керівництвом військовослужбовців збройних сил рф", – повідомила вона.

Крім того, за її інформацією, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим, що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку.