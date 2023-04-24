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Литва у тестовому режимі повністю відключилася від російської електромережі

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Уперше в історії Литва повністю відключилася від російської електромережі – тестування тривало 10 годин, електропостачання велося за рахунок місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Литва тестувала відключення від російської енергосистеми та ізольовану експлуатацію своєї системи електропостачання.

У суботу, 22 квітня, оператор литовської енергомережі Litgrid уперше повністю перервав усі з'єднання з російською електромережею в рамках підготовки синхронізації із Західною Європою. Випробування проводилися з 11 до 21 години.

Тим самим, електроенергетична система Литви вперше в історії працювала повністю автономно, заявили в компанії. При цьому споживачі не помітили проведення тестів. У цей час електрику в електромережу країни постачали місцеві електростанції, а також тривав імпорт зі Швеції та Польщі.

"Литва з гордістю повідомляє про успішне завершення 10-годинного відключення нашої електромережі від російської без будь-яких незапланованих відключень. Це відкриває шлях до повного і остаточного відключення наступного року" – прокоментував подію у неділю Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Литва, а також Латвія та Естонія прагнуть зменшити свою енергетичну залежність від Росії, шукаючи альтернативні джерела постачання нафти, газу та електроенергії. У травні 2022 року вони повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

Хоча країни Балтії більше не імпортують російські енергоносії на зразок газу й нафти після вторгнення в Україну минулого року, вони все ще покладаються на Росію в підтримці стабільності своєї електроенергетичної системи.

І російська, і континентально-європейська системи працюють на частоті 50 Гц, але в той час, як російська система управляється з Москви, мережі континентальної Європи децентралізовані, а це означає, що кожен національний мережевий оператор відповідає за підтримку стабільності своєї системи.

Минулого року на тлі енергетичного шантажу Росії в ЄС уже почали готувати плани на випадок екстреного відключення Литви, Латвії та Естонії від російської мережі.

Країни Балтії отримають понад 1 мільярд євро інвестицій від ЄС, які допоможуть їм позбутись залежності від російської енергомережі. Вони повинні здійснити цей перехід одночасно. Тоді як Вільнюс говорить про готовність зробити це вже у 2024 році, Рига й Таллінн просять більше часу на підготовку до переходу.

Литва, електроенергія
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