Естонія: Контрнаступ України може розпочатися щонайменше через місяць

Контрнаступ українських військових може розпочатися щонайменше через місяць. Найбільшою перешкодою для цього наразі є погода. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає ERR.

"Слухаючи думки в Рамштайні, ми можемо говорити про реальний контрнаступ ще через місяць. Якщо погода зміниться, то він може настати раніше. Якщо ні – це буде місяць, може, через два", – висловився естонський урядовець.

Він зауважив, що танки Abrams, на які чекає Україна, не є визначальними факторами контрнаступу.

"Коаліція Leopard була сильною, і досить велика кількість техніки вже перекинута в Україну, і досить велика кількість на шляху. Найбільша перешкода для контрнаступу, який, швидше за все, буде, – це погода. Погода досить дощова і це ускладнює пересування важкої техніки. Українці радше чекають на покращення погоди, щоб можна було взятися за більш масштабне звільнення територій", – сказав Певкур.