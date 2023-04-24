лавров образився на США за те, що не дали російським журналістам візи

Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводу глави міністерства закордонних справ рф сергія лаврова на Генеральну асамблею ООН. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Своєю чергою лавров в аеропорту перед вильотом до Нью-Йорка відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде.
«І найголовніше, будьте впевнені, не забудемо, не пробачимо», – заявив він.
При цьому він звинуватив США в боягузтві і дурості через рішення не видавати візи російським журналістам.
При цьому дипломатичне джерело «РИА Новости» пригрозило, що ставлення до американських журналістів у росії буде таким самим, як у США до російських після історії з невидачею віз для роботи в ООН.
«Американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, незручність і аналогічне ставлення», – заявило джерело, згадавши незаконно заарештованого у рф журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
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