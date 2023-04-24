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лавров образився на США за те, що не дали російським журналістам візи

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Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводу глави міністерства закордонних справ рф сергія лаврова на Генеральну асамблею ООН. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Своєю чергою лавров в аеропорту перед вильотом до Нью-Йорка відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде.

«І найголовніше, будьте впевнені, не забудемо, не пробачимо», – заявив він.

При цьому він звинуватив США в боягузтві і дурості через рішення не видавати візи російським журналістам.

При цьому дипломатичне джерело «РИА Новости» пригрозило, що ставлення до американських журналістів у росії буде таким самим, як у США до російських після історії з невидачею віз для роботи в ООН.

«Американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, незручність і аналогічне ставлення», – заявило джерело, згадавши незаконно заарештованого у рф журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

ООН, лавров
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