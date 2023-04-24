Румунія починає пломбування транспорту з українською аграрною продукцією в режимі транзиту

Румунія вводить пломбування транзитних перевезень аграрних вантажів з України, передає УНН із посиланням на Укртрансбезпеку.

З 24 квітня Румунія розпочне пломбування транспортних засобів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту. Про це стало відомо під час зустрічі Міністра агрополітики України Миколи Сольського та його румунського колеги, міністра Петре Деа.

Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії.

"Перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов", - йдеться у повідомленні.

Румунія контролюватиме українські зернові вантажі, що йдуть транзитом через країну, і проводитиме перевірки якості продуктів харчування на прикордонних контрольно-пропускних пунктах, заявило в середу міністерство сільського господарства, не ввівши заборони на імпорт.

Нагадаємо, держави-члени Європейського Союзу Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, щоб захистити свої ринки від притоку дешевших товарів.

Болгарія приєдналася до них у тимчасовій забороні на імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску, який вимагає захист місцевих фермерів.

Україні, одному з провідних експортерів зерна у світі, довелося шукати альтернативні маршрути доставки через сусідні держави з огляду на те, що доступ до її власних портів обмежений після вторгнення росії.

Але "вузькі місця" в логістиці та короткі відстані призвели до того, що мільйони тонн зерна опинилися в сусідніх країнах, що спотворило місцевий попит та ціни. Українське зерно звільнено від мит ЄС і дешевше, ніж вироблене в Європейському Союзі.

Європейська комісія заявила, що готує 100 мільйонів євро компенсації для фермерів у країнах, що межують з Україною, та планує запровадити обмеження на імпорт.