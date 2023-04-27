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Командувач Повітряних Сил ЗСУ протестував ЗРК Patriot

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Командувач Повітряних Сил ЗСУ протестував ЗРК Patriot

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук протестував зенітний ракетний комплекс Patriot в Україні.

Про це Олещук повідомив у Телеграмі.

За його словами, із квітня ЗРК Patriot – на бойовому чергуванні в Україні.

"Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта. Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати Patriot. Дякую, Артеме, давно мріяв це зробити", - зазначив Олещук.

Він також подякував західним партнерам, керівництву держави та війська і додав, що Повітряні Сили нарешті отримали те, чого так прагнули – "зброю проти "балістики".

ЗРК Patriot, Олещук
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