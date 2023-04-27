Китай відправляє в Україну експосла КНР в Росії

Китайський лідер Сі Цзіньпін відправить своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування «з усіма сторонами» щодо політичного врегулювання «кризи в Україні». В Україну приїде експосол КНР в Росії Лі Хуей. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що під час телефонної розмови глава КНР сказав українському лідеру, що переговори – «єдине рішення війни».

Кореспондент The Washington Post Крістіан Шеферд повідомляє, що Лі Хуей має навіть медаль від Путіна.

МЗС КНР уточнили, що посланником в Україні та «інших країнах» буде Лі Хуей, який є колишнім послом Китаю в Росії (з 2009 по 2019 рік). Міністерство не повідомило, коли Лі здійснить поїздку і які ще країни відвідає.

Пізніше Хіnhua повідомило, що Сі сказав, що цінує неодноразове акцентування уваги президентом Зеленським на розвитку китайсько-українських зв'язків та співпраці з Китаєм, а також подякував Україні за надання значної допомоги в евакуації китайських громадян минулого року.