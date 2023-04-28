Маляр: У Міністерстві оборони України обговорили роботу ВЛК

У Міністерстві оборони відбулася зустріч з громадськими діячами та волонтерами медичної сфери, на якій, зокрема, обговорили роботу військово-лікарських комісій (ВЛК).
Як повідомила заступниця глави МО Ганна Маляр, наразі розширюють кількість ВЛК за рахунок створення їх у цивільних лікарнях. Також започаткували пілотні проєкти з електронного документообігу.
Крім того, в Україні розробили електронну чергу.
"Йдеться наразі про п'ять міст України, в яких найбільш завантажені військово-лікарські комісії, - Харків, Львів, Київ, Вінницю та Одесу. У найближчих планах перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронними чергами", - зазначила заступниця міністра оборони.
На черзі - два законопроєкти, які мають спростити процедуру проходження ВЛК.
Маляр додала, що громадські діячі та волонтери з медичної сфери запропонували створити постійну групу для системної комунікації та спільні роботи. Також вони озвучили конкретні випадки недобросовісного виконання окремими особами своїх обов’язків у сфері медзабезпечення військовослужбовців.
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