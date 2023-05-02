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Кабмін схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року

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Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року, націлену на досягнення вуглецевої нейтральності до зазначеного періоду.

"Документ відображає цілі європейського "зеленого курсу" та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України", - зазначило Міністерство енергетики України.

За інформацією відомства з посиланням на міністра Германа Галущенка, відповідних цілей досягатимуть шляхом розвитку сучасної та безпечної атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі та розподілу.

Серед ключових напрямів стратегії - підвищення стійкості енергосистеми, поглиблення її інтеграції в загальноєвропейську, децентралізація генерації, зниження викидів парникових газів, а також розвиток новітніх технологій, зокрема виробництво та використання водню, спорудження малих модульних ядерних реакторів та установок зберігання енергії.

Як повідомило Міненерго, проєкт Енергетичної стратегії підготовлено спільно з енергокомпаніями, зокрема з НАЕК "Енергоатом", НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", ОГТСУ, ПрАТ "Укргідроенерго" та іншими, за підтримки уряду Великої Британії із залученням KPMG. Під час підготовки документа відбулися консультації з Міжнародним енергетичним агентством, Міністерством енергетики США, Німецьким енергетичним агентством, Берлінською школою економіки та Данським енергетичним агентством.

Проєкт стратегії було також представлено Європейській комісії.

Як повідомлялося, Галущенко наприкінці березня 2023 року заявляв про плани пришвидшити розвиток в Україні генерації на відновлюваних джерелах із доведенням її частки в енергоміксі країни до 50% паритетно з атомною генерацією.

енергетика
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