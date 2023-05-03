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Енергоатом: «Керівництво» ЗАЕС відпрошується у росіян нібито у відпустки

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Окупаційне керівництво Запорізької АЕС відпрошується у росіян нібито у відпустки, шукаючи на заміну українських атомників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово «відпочити» поближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки. Щоправда, через критичний брак персоналу «керівникам» середньої ланки згоди на це не дають. А от головний колаборант станції Юрій Чернічук з 1 травня вже чкурнув з Енергодара до Криму», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються знайти собі «заміну», підбурюючи атомників ЗАЕС погодитися виконувати їхні обов'язки.

«Вкотре закликаємо мужніх працівників Запорізької станції й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, аби не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє», – додали в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, російське "керівництво" Запорізької АЕС заявило експертам МАГАТЕ, що за контрактами з "росатомом" вже працюють 3 000 осіб, частині персоналу відмовили у доступі на станцію з "міркувань безпеки".

Енергоатом, ЗАЕС
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