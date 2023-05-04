ІМІ: З початку війни в Україні припинили роботу 233 медіа

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні припинили роботу 233 медіа, свідчать підрахунки Інституту масової інформації (ІМІ).
"Ми зафіксували понад 230 випадків закриття медіа. Насамперед закривалися ті медіа, які потрапили під окупацію, і там, де були активні бойові дії", – розповіла на круглому столі у середу керівниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ Катерина Дячук.
Також довелося закритися окремим медіа, які розташовувались далеко від зони бойових дій.
"Навіть у глибокому тилу закривались медіа. Ми розуміємо, що це пов'язано з ринком, який зупинився. Тобто елементарно не було на чому надрукувати газету", — пояснила Дячук.
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