Укрнафта хоче отримати в управління компанії Коломойського

Укрнафта хоче отримати в управління корпоративні права компанії «Укрнафтобуріння», яка частково раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі Укрнафти на адресу Міністерства економіки, з яким ознайомилося РБК-Україна.
Зазначається, що компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", які частково раніше належали бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам, а на початку квітня за рішенням суду були передані АРМА.
Аргументуючи своє бажання, у компанії зазначають, що Укрнафта має технічні та практичні можливості щодо збільшення видобутку газу, нафти на Сахалінському родовищі і, як наслідок, може збільшити виробництво нафтопродуктів.
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