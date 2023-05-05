Харченко спрогнозував, коли в Україні може виникнути дефіцит в енергосистемі

В Центрі досліджень енергетики прогнозують, що в липні-серпні в Україні може виникнути дефіцит в енергосистемі у зв'язку з технічними особливостями роботи системи загалом.
Про це 4 травня повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу в Media Center Ukraine.
"Під час паводка, коли "Укргідроенерго" великими гідростанціями мало змогу забезпечувати українців електрикою, на жаль, атомні блоки не були виведені на ремонт. Але судячи з того, що вони не на ремонті зараз, вони мають піти на ремонт влітку. А це означатиме, що літній пік, а це трапляється в липні й серпні обов’язково, практично немає чим покривати. Себто в нас буде відчутний дефіцит електроенергії, саме генерації", – пояснив він.
Експерт припускає, що дефіцит можливо покрити імпортом е/е, але в такому випадку електроенергія буде значно дорожчою.
Якщо ж імпорту буде недостатньо енергетики можуть запускати енергоблоки, які працюють на газу. Але таке рішення, як застерігає Харченко, позначиться на можливості накопичувати газ для опалювального сезону.
В “Укренерго” також очікують дефіцит електроенергії влітку. Там це пояснюють пошкодженнями електростанцій внаслідок війни.
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