МО Британії: У росії найсильніший дефіцит робочої сили

росія майже напевно зіткнулася з найсильнішим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві наводять дані опитування російського центробанку 14 000 роботодавців, яке виявило, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

Як повідомляється, за останні три роки населення росії скоротилося на два мільйони осіб більше, ніж очікувалося, через вплив COVID-19 і війни в Україні.

У 2022 році росію покинули до 1,3 мільйона осіб, серед яких багато молодих і добре освічених людей, які працюють у галузях з високою доданою вартістю.

Міністерство зв'язку росії заявило, що близько 10% (100 000) ІТ-працівників виїхали з країни у 2022 році і не повернулися.

Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили.

"Це, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує спровокувати інфляцію" – йдеться в огляді.