Кубілюс: Армія України стала найсерйознішою силою в Європі

Армія України за минулий рік стала найсерйознішою силою в Європі й вже перевершила всі стандарти НАТО. Про це сказав в ефірі телемарафону депутат Європарламенту і колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.
Кубілюс зазначив, що у 2022 році Україна довела, що ЗСУ з урахуванням постачання західних озброєнь "є найбільшою силою на всьому демократичному європейському континенті".
"Я вважаю, що Україна вже перевищує всі стандарти НАТО", – сказав євродепутат. На його думку, питання вже не в тому, чи Україна відповідає стандартам НАТО, а в тому, чи відповідають стандартам, які задає Україна, інші країни Альянсу.
"Для нас цілком очевидно, що не тільки для України потрібне членство в НАТО, щоб мати гарантії безпеки, а й для Альянсу вкрай важливо, щоб Україна якнайшвидше стала його членом", – зазначив Кубілюс.
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