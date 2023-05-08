Кубілюс: Армія України стала найсерйознішою силою в Європі

Армія України за минулий рік стала найсерйознішою силою в Європі й вже перевершила всі стандарти НАТО. Про це сказав в ефірі телемарафону депутат Європарламенту і колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

Кубілюс зазначив, що у 2022 році Україна довела, що ЗСУ з урахуванням постачання західних озброєнь "є найбільшою силою на всьому демократичному європейському континенті".

"Я вважаю, що Україна вже перевищує всі стандарти НАТО", – сказав євродепутат. На його думку, питання вже не в тому, чи Україна відповідає стандартам НАТО, а в тому, чи відповідають стандартам, які задає Україна, інші країни Альянсу.

"Для нас цілком очевидно, що не тільки для України потрібне членство в НАТО, щоб мати гарантії безпеки, а й для Альянсу вкрай важливо, щоб Україна якнайшвидше стала його членом", – зазначив Кубілюс.