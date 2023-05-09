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Стало відомо, хто може отримати 16 тисяч від Червоного Хреста

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Представництво Червоного Хреста в Україні розпочало черговий етап виплат допомоги. Ветерани війни з інвалідністю I та II групи зможуть заповнити заявки та отримати по 160 тис. грн.

У Міністерстві ветеранів повідомляють, що кошти будуть виділятися протягом чотирьох місяців, тому якщо ви вже отримали перші виплати, то очікуйте наступного місяця другий транш.

Як подати заявку на отримання 16 тис. грн від Червоного Хреста:

  • зайти на сайт eveteran.gov.ua;
  • вибрати розділ «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни»;
  • пройти електронну ідентифікацію та аутентифікацію;
  • перевірити особисті дані та вказати міжнародний номер банківського рахунку IBAN, адресу електронної пошти та номер телефону;
  • підтвердити згоду на обробку та передачу особистих даних.

Усі заяви автоматично надсилаються до Міністерства ветеранів, де перевіряють наявність статусу ветерана війни у заявників. Далі інформацію передають до Червоного Хреста, і представники організації займаються подальшою виплатою допомоги.

У квітні завершився попередній етап подачі заявок на виплаті від благодійної організації. Наразі здійснюється перевірка заявників та розпочнеться виплата їм допомоги. Гроші мають надійти усім, хто заповнив заявки, до 7 липня 2023 року включно.

За перші два етапи програми допомоги, яка розпочалася 16 лютого, українці подали вже 25 тисяч заяв. Наразі розпочався третій етап прийому заявок від ветеранів війни з інвалідністю.

Червоний Хрест
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