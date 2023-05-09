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Ляшко: МОЗ може скасувати карантинні обмеження в Україні

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МОЗ розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, передає УНН з посиланням на ЛІГА.net.

"Ми вже розпочали переглядати постанову про карантин і будемо готуватися до її скасування", — повідомив Ляшко.

Окрім того, Ляшко повідомив, що з початку пандемії зафіксували понад 5,5 млн випадків COVID-19. За поточний тиждень зареєстрували хворих на коронавірус 6000 людей. За попередній — 8000. Померли 112 268 людей, зокрема 89 дітей.

Міністр зазначив, що загалом в Україні зробили 35 409 256 щеплень. Одну дозу отримали 16 339 000, дві — 15 484 000. Найпопулярнішою вакциною виявилася Pfizer. Нею щепилися 17 млн українців. Найменш популярною була Janssen. За словами Ляшка, її було найменше представлено, тому така статистика.

За його словами, ковідну вакцинацію планують інтегрувати до списку рутинних, які роблять кожного епідсезону. Відповідно вакцину постійно вдосконалюватимуть залежно від штаму, що циркулюватиме.

За словами Ляшка, наразі вакцина буде безкоштовною, оскільки запасів достатньо.

МОЗ, Ляшко
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