Оборонна компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні озброєння

Німецька оборонна компанія Rheinmetall планує в майбутньому виробляти в Україні танки, боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер, якого цитує Bild.
За його словами, вже "найближчими тижнями" Rheinmetall спробує укласти відповідну угоду з Україною.
Планується створити з українськими компаніями спільні підприємства з виробництва САУ, ППО та боєприпасів.
"Таким чином ми дамо Україні можливість захищати себе в середньостроковій та довгостроковій перспективі", – сказав Паппергер.
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