Пристайко: російські солдати тікають з передової в очікуванні контрнаступу

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю Sky News, зазначив, що ЗСУ потрібен час на підготовку до контрнаступу, адже "ми не росіяни, щоб просто кинути їх у цю м'ясорубку", пише УНН.

Посол, відповідаючи на запитання про довгоочікуваний український весняний наступ зауважив, що він ще не розпочався, тому що "ми не росіяни" і українські збройні сили "намагаються підготуватися". За його словами, Київ хоче, щоб його війська вижили, а не "просто кинути їх у цю м'ясорубку" і повідомив, що російські солдати "тікають з передової" в очікуванні контрнаступу.

"Ми не скажемо їм, коли й де, тому що у нас тисячі кілометрів лінії фронту. Але є кілька напрямків, які вони вже розуміють - Кримський півострів, Кримський сухопутний міст є очевидним пунктом призначення для наших військ", - розповів посол.

Пристайко зазначив, що "рано чи пізно" російському народу "доведеться відкрити свій розум і побачити реальність".

"Злочинний лідер зараз є російським лідером", - сказав він.

Посол зауважив, що поруч з путіним на сьогоднішньому параді було менше іноземних лідерів, ніж раніше, і додав, що йому було "шкода бачити" на заході президента білорусі олександра лукашенка. За його словами, російський президент "повинен мобілізувати свій народ для нової хвилі війни".

"Тисячі молодих чоловіків і жінок йдуть воювати та помирати. Отже, він робить свою роботу, проблема в тому, що він не перемагає", - сказав Вадим Пристайко.