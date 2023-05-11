Стало відомо, скільки російських коштів знаходяться в банках Швейцарії

Кошти центробанку росії в Швейцарії становлять майже 7,4 млрд франків, що дорівнює 8,3 млрд доларів. Ці дані опублікував швейцарський уряд у середу, 10 травня.

Федеральний департамент з економічних питань, освіти та досліджень проінформував про це уряд 10 травня. Уряд нагадав, що 29 березня він ухвалив рішення "зробити резерви та активи обов'язковими для звітності".

Крім того, надання такої звітності "залишиться обов'язковим" протягом "кожного триместру".

Швейцарія уважно стежить за дискусіями в Євросоюзі щодо можливого використання активів центробанку рф для відновлення України.

"У рамках ЄС ведуться дискусії щодо можливості використання активів цб рф в інвестиційних цілях та спрямування їх доходів на відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цим досьє", - сказано в повідомленні.

російська пропагандистська інформагенція "тарс" звернулася до державного секретаріату економіки (SECO) із запитом стосовного того чи є в чинних законах Швейцарії "юридична основа для використання або конфіскації активів центробанку рф".

Офіційний представник SECO Фабіан Майєнфіш обмежився посиланням на повідомлення уряду про те, що в ЄС зараз точаться дискусії про можливе використання російських активів в інвестиційних цілях, щоб потім направити отримані доходи на відновлення України.

Швейцарія "уважно стежить за цими дискусіями", але поки що відомство не може надати додаткову інформацію, додав урядовець.

Нагадаємо, Єврокомісія завершила розробку 11 пакету санкцій проти рф, який буде зосереджений на підсиленні ефективності попередних обмежень, а також включатиме питання експорту до росії.