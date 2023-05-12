МВФ: Перший перегляд програми фінансування для України плануємо провести в другій половині травня

Перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України Міжнародний валютний фонд планує провести в другій половині травня. Про це повідомила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
За її словами, робота представників Фонду зосереджуватиметься на виконанні політичних зобов’язань України і умов за програмою EFF. Головним чином, це стосуватиметься сфер фіскальної політики, державного управління та політики обмінного курсу.
"Перегляд враховуватиме останній розвиток у економічній та фінансовій сферах, а також оновить перспективи та ризики для української економіки" - пояснила Козак.
Вона додала, що МВФ має так званий "базовий сценарій" розвитку подій в Україні, а також негативний (пов’язаний з агресією рф).
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023