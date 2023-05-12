МВФ: Перший перегляд програми фінансування для України плануємо провести в другій половині травня

Перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України Міжнародний валютний фонд планує провести в другій половині травня. Про це повідомила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

За її словами, робота представників Фонду зосереджуватиметься на виконанні політичних зобов’язань України і умов за програмою EFF. Головним чином, це стосуватиметься сфер фіскальної політики, державного управління та політики обмінного курсу.

"Перегляд враховуватиме останній розвиток у економічній та фінансовій сферах, а також оновить перспективи та ризики для української економіки" - пояснила Козак.

Вона додала, що МВФ має так званий "базовий сценарій" розвитку подій в Україні, а також негативний (пов’язаний з агресією рф).