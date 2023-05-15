Золкіна: Якщо завтра лукашенка не стає при владі – це означає, що рф поглинає білорусь

В планах росії було до середини 2020-х років реально поглинути білорусь в межах вже існуючої “союзної держави” між рф і білоруссю. Смерть лукашенка або усунення від влади просто прискорить цей процес.

Про це заявила голова напряму Регіональна безпека та дослідження конфліктів Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, для України надзвичайно серйозним та негативним розвитком подій буде усуненні від влади або смерть лукашенка, якщо це станеться раніше за путіна.

«Силами лукашенка за час його правління була вичищена та витиснута фізично вся опозиція і вибудована система, яку російській силовій структурі треба просто підхопити. Вона й так інтегрована фактично з фсб, слідчим комітетом, політичною вертикаллю влади в росії. Умовно кажучи, якщо завтра лукашенка не стає при владі – це означає, що рф поглинає в межах вже існуючої “союзної держави” білорусь з усіма негативними наслідками», – сказала Золкіна.

Вона підкреслила, що тоді йдеться про контролю за територією, однозначним розміщенням тактичної ядерної зброї на території білорусі, створення загрози для Польщі та країн Балтії і можливостей використання українсько-білоруського кордону без жодних дипломатичних маневрів як плацдарм для потенційної нової агресії.

Золкіна зауважила, що той факт, що МЗС досі не офіційно не розірвало всі відносини з білоруссю – це непрямий доказ, що якісь канали комунікації з білоруссю існують. Вона додала, що можливо, вони існують не лише у Києва, а й у наших західних партнерів.

Ми не можемо до кінця агресії розуміти, які існують, можливо домовленості про певні червоні лінії, каже Золкіна. З одного боку білорусь надає свою територію, але з іншого – лукашенко намагався всі ці роки, я більш ніж переконана, досі намагається грати якусь роль між двома крапельками.

Після параду в москві, під час якого лукашенко мав нездоровий вигляд, він більше не з’являвся на публічних заходах. Напередодні стало відомо, що він приїхав у президентську клініку в Дроздах.

Крім того, з нагоди Дня державного прапора, герба та гімну білорусі у Мінську планувався виступ лукашенка, але він на публіці так і не з’явився.