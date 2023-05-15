Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Мінрозвитку: Вже є перелік проєктів для виділення коштів на ліквідацію наслідків збройної агресії

153

Міжвідомча робоча група склала перелік проєктів з попередньою пріоритезацією для виділення коштів на відновлення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Під час засідання Міжвідомча робоча група розглянула 377 перших проєктів із обсягом фінансування за рахунок фонду ліквідації 17,9 млрд гривень, поданих органами місцевого самоврядування, а також центральними органами виконавчої влади на розгляд через Галузеву систему управління відновленням інфраструктури, яка є складовою частиною цифрової екосистеми DREAM», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за результатами розгляду проєктів робоча група склала перелік проєктів з попередньою пріоритезацією, який буде переданий на розгляд Кабінету міністрів України. Фінальний перелік проєктів буде затверджений урядом за результатами доопрацювання заявниками поданої документації.

Затверджені проєкти отримають фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Наразі команда Агентства відновлення спільно зі Службами відновлення в областях, представниками органів виконавчої влади проводять обстеження об'єктів, вивчають всю наявну документацію та опрацьовують відповідні механізми та строки відновлення.

Наступні засідання Міжвідомчої робочої групи транслюватимуться в онлайн-режимі і будуть доступні до публічного перегляду.

відновлення
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 мая 2023
Воскресенье, 14 мая 2023
Суббота, 13 мая 2023
Пятница, 12 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023