ЄК підготувала позитивний економічний прогноз для України

Єврокомісія у понеділок вперше підготувала економічний прогноз для України, який виявився напрочуд позитивним.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Після падіння приблизно на 29% минулого року, українська економіка, як очікується, "зросте на 0,6% цього року і на 4,0% у 2024 році", – заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, представляючи дані.
За словами Джентілоні, економіка України, на яку напала Росія, виявилася "надзвичайно стійкою".
Втім, прогноз для України "схильний до надзвичайної невизначеності і вирішальною мірою залежить від розвитку війни", визнає Єврокомісія у своєму весняному звіті.
Єврокомісія зазначає, що її прогнозна публікація вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови та Боснії та Герцеговини, яким Рада ЄС надала статус кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні 2022 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023