Президент ПАРЄ планує відвідати Україну

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс планує відвідати Україну для обговорення з Верховною Радою питання свободи слова.
Про це він заявив в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Укрінформ.
Кокс зазначив, що як голова ПАРЄ він слідкує за свободою слова і медіа, називаючи це надважливою річчю.
«Звичайно, в умовах війни дещо має відбуватися інакше, але ж є базові речі. Навіть ваш Президент відзначав, що ми захищаємо не кордони, а цінності та громадян. Я планую скоро поїхати до України. Я хочу обговорити це з вашим парламентом», - сказав президент ПАРЄ.
На його думку, Рада Європи може допомогти Верховній Раді поліпшити ситуацію навіть за нинішніх часів війни. Кокс також закликав Українську державу: «Не чекайте на завершення війни, щоби виправити те, що ви можете виправити зараз, бо завтра будуть нові виклики, нові проблеми».
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