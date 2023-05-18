Воллес розповів, як Британія може підтримати ЗСУ

Велика Британія може підтримати ЗСУ, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.
Про це заявив глава Міноборони країни Бен Воллес у Берліні на спільній пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, відповідаючи на питання щодо відправлення літаків в Україну.
«Те, що ми можемо зробити, очевидно, – це тренування і підтримка, знову ж таки, в певних межах, тому що у нас немає пілотів F-16», – пояснив він.
За його словами, будь-яка країна, яка звернеться до Британії, наприклад, щодо постачання танків в Україну, отримає підтримку в цьому процесі.
Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не має ні тренувального потенціалу, ні військової техніки, щоб активно долучитися до британсько-нідерландської ініціативи з постачання винищувачів.
17 травня прем’єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками саміту Ради Європи у Рейк’явіку заявили, що працюють над створенням міжнародної коаліції, яка допоможе Україні отримати винищувачі F-16 від своїх союзників.
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