Global Firepower: росія вже зазнала більших втрат серед особового складу, ніж в будь-якій іншій війні до цього часу

На війні проти України росія вже зазнала більших втрат серед особового складу, ніж в будь-якій іншій війні до цього часу. Про це свідчить рейтинг Global Firepower.
«У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила росія. Якщо порівнювати, москва втратила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО», – йдеться в повідомленні.
Чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що лише на 7 тисяч менше, ніж втратила росія:
Є лише три країни НАТО, у яких чисельність військ більша, ніж втрати росії у війні:
Також у Global Firepower назвали країни, де чисельність регулярної армії менше за кількість вбитих в Україні російських військових:
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