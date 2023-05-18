Global Firepower: росія вже зазнала більших втрат серед особового складу, ніж в будь-якій іншій війні до цього часу

На війні проти України росія вже зазнала більших втрат серед особового складу, ніж в будь-якій іншій війні до цього часу. Про це свідчить рейтинг Global Firepower.

«У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила росія. Якщо порівнювати, москва втратила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО», – йдеться в повідомленні.

Чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що лише на 7 тисяч менше, ніж втратила росія:

Болгарія – 25 тисяч регулярних військ;

Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ;

Угорщина – 23 тисячі регулярних військ;

Норвегія – 23 тисячі регулярних військ;

Литва – 16 тисяч регулярних військ;

Данія – 16 тисяч регулярних військ;

Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;

Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;

Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;

Албанія – 8 тисяч регулярних військ;

Словенія – 7 тисяч регулярних військ;

Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;

Естонія – 4 тисячі регулярних військ;

Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;

Люксембург – 1 тисяча регулярних військових;

Ісландія – практично відсутні регулярні війська.

Є лише три країни НАТО, у яких чисельність військ більша, ніж втрати росії у війні:

США – 1 млн 390 тисяч регулярних військових;

Туреччини – 425 тисяч регулярних військових;

Франції – 205 тисяч регулярних військових.

Також у Global Firepower назвали країни, де чисельність регулярної армії менше за кількість вбитих в Україні російських військових: