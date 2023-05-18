Воллес: Наразі мова про членство України в НАТО не йдеться

Наразі мова про членство України в НАТО не йдеться. Це питання вирішуватиметься вже після завершення війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса під час пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні.

"Про членство України в НАТО наразі не йдеться. Україна перебуває у вирі війни", - заявив Воллес.

Водночас міністр наголосив на важливості зміцнення обороноздатності України та спроможності до стримування росії сьогодні та після завершення війни.

Як відзначив Воллес, політичне рішення щодо вступу України до НАТО ухвалюватимуть всі члени Альянсу вже після завершення війни. Британія, зі свого боку, виступає за надання Києву дорожньої карти.

Зокрема він підкреслив, що Лондон та Берлін є лідерами на континенті щодо підтримки України. За його словами, зброя, яку надали країни, відіграє важливу роль на полі бою та допомогла зупинити російський наступ.

"Велика Британія і Німеччина посилають сигнал росії про неприпустимість агресії, про те, що вона не може виграти цю війну, що вона має залишити Україну в спокої", - додав Воллес.