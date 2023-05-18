Washington Post: Секретна служба розслідує вторгнення до будинку радника президента Байдена

За словами трьох урядових джерел Washington Post, секретна служба США розслідує, як чоловік увійшов до будинку радника президента Байдена з національної безпеки посеред ночі приблизно два тижні тому і не був виявлений агентами, які охороняють його будинок, пише УНН.

Невідомий чоловік увійшов до будинку Джейка Саллівана близько 3 години ночі наприкінці квітня, вказали двоє людей, поінформованих про інцидент. За словами одного з них, слідів злому у будинку не було.

Салліван має цілодобову охорону секретної служби. Але агенти, дислоковані біля будинку, не знали, що зловмисник проник у будинок, розташований у районі Вест-Енд у Вашингтоні, поки ця людина вже не пішла, а Салліван не вийшов назовні, щоб попередити агентів.

За словами джерел, зловмисник, схоже, був у стані алкогольного сп'яніння та не міг зрозуміти, де він перебуває. За їхніми словами, немає жодних доказів того, що ця людина знала Саллівана або намагалася завдати йому шкоди.

Салліван живе зі своєю дружиною Маргарет Гудлендер, колишнім радником генерального прокурора Мерріка Гарланда, яка зараз працює в антимонопольному відділі Міністерства юстиції.

У заяві Секретної служби йдеться, що вони розпочали розслідування інциденту та того, як зловмисник проникнув до будинку Саллівана непоміченим.

Агентство заявило, що вважає порушення безпеки предметом серйозного занепокоєння.

«Хоча той, хто захищається, не постраждав, ми серйозно ставимося до цього питання і розпочали всебічне розслідування для перевірки всіх аспектів того, що сталося», — заявив представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі у відповідь на запит The Washington Post. «Будь-яке відхилення від наших захисних протоколів є неприпустимим, і у разі виявлення персонал буде притягнутий до відповідальності».

Гульєльмі додав, що секретна служба вжила додаткових заходів безпеки щодо Саллівана та навколо його будинку до завершення розслідування.

Хоча Салліван не постраждав, інцидент викликав тривогу серед дуже невеликої групи представників Білого дому та співробітників національної безпеки, які дізналися про цей епізод, особливо тому, що у 2021 році Секретна служба підвищила рівень безпеки для радника національної безпеки, старшого помічника президента, який координує дипломатичні та військові справи.

Раніше радникам з національної безпеки надавалися захист Секретної служби лише тоді, коли вони виїжджали за межі Вашингтона, за словами високопоставленого співробітника національної безпеки та колишнього керівника Секретної служби.

Ситуація змінилася після того, як ФБР розкрило іранську змову 2021 року з метою вбивства Джона Болтона, тодішнього радника з національної безпеки у відставці, який служив за президента Дональда Трампа.

Інцидент у будинку Саллівана стався після жовтневого нападу на чоловіка тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі у будинку пари у Сан-Франциско. Рано-вранці до кімнати увірвався зловмисник із криком: «Де Ненсі?» і напав на Пола Пелосі з молотком. Тодішнього спікера, яку захищає поліція Капітолію США, а не секретна служба, на той час не було вдома.

До терактів 11 вересня 2001 року служба забезпечувала охорону 18 осіб, включаючи президента та віцепрезидента. Це число почало збільшуватись у міру того, як нація більше уваги приділяла терористичним загрозам, і до початку правління адміністрації Байдена служба надавала захисні дані 27 людям, включаючи онуків президента.