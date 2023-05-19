лукашенко: Жодного контрнаступу України немає і бути не може

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко назвав новини про український контрнаступ дезінформацією.

Заявив про це на зустрічі з учасниками засідання ради парламентської асамблеї одкб, передає "белта".

"Перш ніж звинувачувати нас у конфронтації, розширенні цього конфлікту, треба повернутися за стіл переговорів. Взяти не той документ, який вироблявся на початковому етапі в ході декількох раундів російсько-українських переговорів, а новий. Для того, щоб зупинити війну. Багато зараз говорять: "Контрнаступ, контрнаступ!" – сказав лукашенко.

Він заявив, що під час Курської битви вдалося дезінформувати противника і виграти.

"Але, мушу сказати, найбільша дезінформація – цей "контрнаступ". Жодного "контрнаступу", з моєї точки зору, немає і бути не може. Це просто божевілля. Один до п'яти на фронті воювати по техніці і живій силі – це просто безумство! Ні, треба нагнітати, треба накручувати українців для того, щоб продовжувати і втопити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це у нас за парканом прямо", – підсумував лукашенко.