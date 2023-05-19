лукашенко: Жодного контрнаступу України немає і бути не може

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко назвав новини про український контрнаступ дезінформацією.
Заявив про це на зустрічі з учасниками засідання ради парламентської асамблеї одкб, передає "белта".
"Перш ніж звинувачувати нас у конфронтації, розширенні цього конфлікту, треба повернутися за стіл переговорів. Взяти не той документ, який вироблявся на початковому етапі в ході декількох раундів російсько-українських переговорів, а новий. Для того, щоб зупинити війну. Багато зараз говорять: "Контрнаступ, контрнаступ!" – сказав лукашенко.
Він заявив, що під час Курської битви вдалося дезінформувати противника і виграти.
"Але, мушу сказати, найбільша дезінформація – цей "контрнаступ". Жодного "контрнаступу", з моєї точки зору, немає і бути не може. Це просто божевілля. Один до п'яти на фронті воювати по техніці і живій силі – це просто безумство! Ні, треба нагнітати, треба накручувати українців для того, щоб продовжувати і втопити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це у нас за парканом прямо", – підсумував лукашенко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023