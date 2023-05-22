Байден: У боях в районі Бахмута померли понад 100 тис. російських окупантів

У боях в районі Бахмута померли понад 100 тис. російських окупантів.

Про це сказав президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден на пресконференції у Японії, повідомляє Gazeta.ua.

"Правда у тому, що Росія зазнала втрат понад сто тисяч осіб у Бахмуті", – заявив президент США.

Українським військовим "вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою Вагнера", сказав Байден.

Передача Україні сучасної західної авіації не вплинула б на ситуацію в місті, заявив президент США.

"Винищувачі F-16, наприклад, у Бахмуті не потрібні. Вони не принесуть додаткових наслідків", – сказав Байден.