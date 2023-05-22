Байден: У боях в районі Бахмута померли понад 100 тис. російських окупантів

У боях в районі Бахмута померли понад 100 тис. російських окупантів.
Про це сказав президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден на пресконференції у Японії, повідомляє Gazeta.ua.
"Правда у тому, що Росія зазнала втрат понад сто тисяч осіб у Бахмуті", – заявив президент США.
Українським військовим "вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою Вагнера", сказав Байден.
Передача Україні сучасної західної авіації не вплинула б на ситуацію в місті, заявив президент США.
"Винищувачі F-16, наприклад, у Бахмуті не потрібні. Вони не принесуть додаткових наслідків", – сказав Байден.
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