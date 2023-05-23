Підласа: Комітет ВР погодив виділення 4,4 мільярда гривень на програму «єВідновлення»

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив виділення 4,4 мільярда гривень на програму «єВідновлення».

Про це повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Щойно бюджетний комітет погодив виділення 4,4 мільярда гривень на програму «єВідновлення» (відповідно до закону рішення не може набути чинності без погодження комітетом)», - поінформувала народна депутатка.

Вона зауважила, що в межах програми «єВідновлення» грошову допомогу у розмірі 200 тисяч гривень на ремонт житла зможуть отримати всі громадяни України, чиє житло зазнало пошкодження внаслідок збройної агресії Росії, і яке ще не було відремонтоване.

«Ми вже маємо понад 12,5 тисяч таких заяв. З них 56% - це квартири, а 44% - приватні будинки», - зазначила Підласа.

Голова комітету з питань бюджету підкреслила, що виплата перших допомог очікується вже до кінця травня.

Депутатка пояснила, що ці гроші можна буде використати виключно для відновлення житла власними силами, тобто через придбання будівельних матеріалів або замовлення відповідних послуг у спеціалізованих підприємств.

Підласа також уточнила, що за підрахунками комітету виділених коштів буде достатньо для відновлення майже 27 тисяч пошкоджених житлових об’єктів із орієнтовною кількістю мешканців 68 655 осіб.

«Водночас у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії наразі вже є 62 мільярди гривень. Це означає, що у разі отримання великої кількості заявок уряд спільно з Бюджетним комітетом зможе виділити додаткові кошти для надання цієї допомоги», - додала вона.