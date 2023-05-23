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В Австрії почали продавати майно дочірньої структури «газпрому»

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В Австрії почали продавати майно визнаної банкрутом дочірньої структури російського «газпрому» – Gazprom Austria GmbH. На аукціоні у Aurena виставлено 236 об'єктів.

Серед товарів які колись належали Gazprom Austria GmbH – меблі, техніка, картини, сейфи, а також серветки, рослини і навіть карта трубопроводів Європи. Так на торговому майданчику можна знайти шафи, тумбочки, дивани та крісла, а також комп'ютери Apple iMac, холодильник, кавомашину та сейф. Зазначається, що все майно у гарному стані.

Найдорожчим об'єктом у списку став килим Jan Kath за 950 євро (приблизно 37,9 тис грн за курсом НБУ). Також на аукціон виставлена акустична панель для стіни за 650 євро (приблизно 26 тис грн) та дугова лампа за 500 євро (майже 20 тис грн).

У середині квітня стало відомо, що австрійська «дочка» «газпрому» подала заяву до суду про реструктуризацію у зв'язку з банкрутством – зобов'язання компанії оцінюються в 31,4 мільйона євро. Причиною банкрутства Gazprom Austria GmbH стало припинення постачання природного газу з боку компанії через неможливість його оплати з подальшою конвертацією в рублі. Арешту щодо зобов'язань дочірньої компанії перед її материнською компанією ТОВ «газпром експорт» просила німецька компанія Uniper Global Commodities.

газпром
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