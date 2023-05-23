В Австрії почали продавати майно дочірньої структури «газпрому»

В Австрії почали продавати майно визнаної банкрутом дочірньої структури російського «газпрому» – Gazprom Austria GmbH. На аукціоні у Aurena виставлено 236 об'єктів.
Серед товарів які колись належали Gazprom Austria GmbH – меблі, техніка, картини, сейфи, а також серветки, рослини і навіть карта трубопроводів Європи. Так на торговому майданчику можна знайти шафи, тумбочки, дивани та крісла, а також комп'ютери Apple iMac, холодильник, кавомашину та сейф. Зазначається, що все майно у гарному стані.
Найдорожчим об'єктом у списку став килим Jan Kath за 950 євро (приблизно 37,9 тис грн за курсом НБУ). Також на аукціон виставлена акустична панель для стіни за 650 євро (приблизно 26 тис грн) та дугова лампа за 500 євро (майже 20 тис грн).
У середині квітня стало відомо, що австрійська «дочка» «газпрому» подала заяву до суду про реструктуризацію у зв'язку з банкрутством – зобов'язання компанії оцінюються в 31,4 мільйона євро. Причиною банкрутства Gazprom Austria GmbH стало припинення постачання природного газу з боку компанії через неможливість його оплати з подальшою конвертацією в рублі. Арешту щодо зобов'язань дочірньої компанії перед її материнською компанією ТОВ «газпром експорт» просила німецька компанія Uniper Global Commodities.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023